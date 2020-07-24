СБУ задокументировала масштабное хищение государственных средств в международном аэропорту "Борисполь". Деньги, выделенные из бюджета, должны были идти на реконструкцию здания.

Бизнесмены, которые в 2017 году выиграли тендер на строительство паркинга, ныне подозреваются в мошенничестве и краже 37 миллионов гривен государственного бюджета. Об этом пишет пресс-служба СБУ.

К слову СБУ разоблачила схему хищения 17 миллионов гривен в Минкульте

Сейчас правоохранители проводят обыски в офисах и по местам жительства фигурантов дела.

В доме одного из них уже изъяли около 60 тысяч долларов и более 1,5 миллиона гривен, происхождение которых хозяин не смог объяснить.



Изъятые средства во время обысков / Фото СБУ

Сейчас по всем адресам обысков СБУ описывают и изымают финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов.