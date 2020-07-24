СБУ задокументувала масштабне розкрадання державних коштів в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Гроші, виділені з бюджету, мали йти на реконструкцію будівлі.

Бізнесмени, які в 2017 році виграли тендер на будівництво паркінгу, нині підозрюються на шахрайстві та крадіжці 37 мільйонів гривень державного бюджету. Про це пише пресслужба СБУ.

До слова СБУ викрила схему розкрадання 17 мільйонів гривень у Мінкульті

Зараз правоохоронці проводять обшуки у офісах та за місцями проживання фігурантів справи.

У помешканні одного з них вже вилучили близько 60 тисяч доларів та понад 1,5 мільйони гривень, походження яких господар не зміг пояснити.



Вилучені кошти під час обшуків / Фото СБУ

Наразі за всіма адресами обшуків СБУ описують та вилучають фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів.