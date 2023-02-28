Кремль не знает, продолжать ли войну, три дрона на Белгородщине: хронология 370 дня войны

После полномасштабного вторжения России прошло 370 дней. Силы обороны дают отпор врагу по всем направлениям фронта, а дипломаты делают все для того, чтобы усилить международную поддержку нашего государства.

Какая ситуация на фронте, в тылу и на международной арене 28 февраля – читайте в материале 24 Канала.

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Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что сейчас уникальный момент завершить войну. Александр Лукашенко считает, что нужно его не пропустить. Ведь подобной возможности может и не выпасть. Причем сделать это следует как можно скорее. Он сказал: "Я вижу это и интуитивно чувствую".Глава разведки Кирилл Буданов заявил, что в Кремле не могут однозначно определиться с тем, продолжать ли большую войну, развязанную в прошлом году против Украины. По словам Буданова, раздор в России случился потому, что многие наконец-то осознали отклонения Москвы от запланированного курса.Генерал заметил, что за "войну до конца" выступает не так уж много представителей руководящей верхушки страны-агрессора. По словам разведчика, по этому желанию у них стоит банальный страх ответственности. Ведь есть определенное количество людей, которые не смогут сказать, что это без них принималось решение, что это не они. И их очень немного.В Белгородской области накануне поздно вечером произошла атака дронами. Три беспилотника упали, их обломки обнаружили в самом Белгороде. В результате падения уничтожены несколько авто, выбиты окна здания. Один из беспилотников – влетел в окна квартиры.Однако таких дронов у Украины нет. Они есть у России – похожи на "Гранат 2" или "Типчак".Премьер Венгрии Виктор Орбан на первом заседании весенней сессии парламента страны заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО рано или поздно встанет. Однако нужно подумать "10 тысяч раз", принимать ли такое решение. Мол, чтобы это "не втянуло Венгрию в войну".Однако он добавил, что его оговорка не касается вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Более того, глава венгерского правительства также поддержал "мирный план", который предложил Китай.