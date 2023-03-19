О главных событиях 19 марта, борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне рассказывает 24 Канал.

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03:00 Глава МИД Индии Субрамания Джайшанкар заявил, что ситуация на границе с Китаем в западном гималайском регионе Ладакх является "хрупкой и опасной". Речь идет о местах, где войска стран расположены очень близко друг к другу.

02:22 В Верховной Раде готовятся кардинально усилить полномочия министра обороны. В частности, Главнокомандующий ВСУ станет подчинен министру обороны, а не исключительно президенту страны, как это сейчас.

01:40 Истребители НАТО перехватили российские самолеты вблизи воздушного пространства Эстонии. Заметим, что это уже второй раз за эту неделю.

00:12 Настоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний записал обращение к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он отметил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре пока не говорится. Митрополит выразил надежду, что вскоре окончательное запрещение Москве влиять на украинскую церковную жизнь подтвердят и государственным законом.