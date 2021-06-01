В Украине теперь будут чтить память детей, погибших из-за войны на Донбассе: когда

Верховная Рада 1 июня поддержала проект постановления "О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины". В дальнейшем память невинных жертв будут чествовать 4 июня.

Инициативу №5343 поддержали 308 нардепов. Кстати, за проект не голосовали депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Какова цель инициативы

В пояснительной записке говорится, что основной целью принятия постановления является поминание на государственном уровне в Международный день детей невинных жертв, погибших в результате вооруженной агрессии России.

Теперь эту дату ежегодно будут чествовать 4 июня. В дальнейшем Кабинету министров поручили в течение двух недель принять документ, чтобы разработать и утвердить план мероприятий.

Поручение по этому поводу дали также местным властям. Именами жертв могут назвать учебные заведения или топонимические объекты.

Сколько детей погибли в результате войны на Донбассе

Авторы законопроекта отметили, что с 2014 года из-за российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей погибли более 240 детей, 56 пропали без вести.

Кроме того, от 167 до 500 несовершеннолетних получили ранения.