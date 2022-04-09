Вооруженные Силы Украины пополнили список "хороших" россиян. 5 командиров оккупантов отправились на концерт Кобзона после встречи с нашими героями.
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Ликвидированные оккупанты
ВСУ удалось ликвидировать 5 российских командиров:
- подполковник Динар Хаметов из Татарстана, командир артиллерийского реактивного дивизиона;
- майор Денис Ягидар, командир парашютно-десантного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады;
- старший лейтенант Дмитрий Зайцев, командир мотострелковой роты;
- старший лейтенант Мунко Доржиев, командир взвода управления ГСАДн;
- лейтенант Росгвардии Максим Концев.
Фото ликвидированных оккупантов:
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