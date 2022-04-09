Збройні Сили України поповнили список "хороших" росіян. 5 командирів окупантів вирушили на концерт Кобзона після зустрічі з нашими героями.

Читайте також З Бєлгородської області на Харківщину вже перекинули до 2 БТГ ворога, – Генштаб ЗСУ

Ліквідовані окупанти

ЗСУ вдалося ліквідувати 5 російських командирів:

  • підполковник Дінар Хаметов з Татарстана, командир артилерійського реактивного дивізіону;
  • майор Денис Ягідар, командир парашутно-десантного батальйону 31-ої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади;
  • старший лейтенант Дмитро Зайцев, командир мотострілецької роти;
  • старший лейтенант Мунко Доржиєв, командир взводу управління ДСАДн;
  • лейтенант Росгвардії Максим Кінцев.

Фото ліквідованих окупантів:

Дивіться також – Росія хоче назбирати ще 60 тисяч солдатів на війну проти України: відео