4 месяца понадобится Германии для полного отказа от российского угля, – Шольц

Олаф Шольц уверен, что Германия успеет за 120 дней полностью отказаться от импорта российского угля.

Именно такой срок Евросоюз отвел странам-членам на эту процедуру. О заявлении Шольца сообщает издание "Интерфакс-Украина".

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После совещания с главами федеральных земель канцлер Германии рассказал, что страна должна использовать этот переходный период на отказ от сырья.

Если удастся сделать это быстрее – хорошо. Но нам и компаниям нужно время на подготовку, нужно время на поиск новых источников, компании это уже делают,

– добавил Щольц.

Ранее сообщалось, что комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) согласовал новый пакет санкций против России. Его публикация запланирована на пятницу.

"Комитет постпредов стран ЕС одобрил новый пакет санкций в связи с агрессией России в отношении Украины", – говорится в твитере французского постпредства.

В частности, ожидается, что этот документ будет одобрен Советом ЕС в рамках письменной процедуры и опубликован в официальном журнале ЕС в пятницу.

Что предусматривает новый пакет санкций от ЕС

Отмечается, что ожидается "замораживание активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставки вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в том числе высокотехнологичных товаров на сумму 10 миллиардов евро".

В частности, санкции коснутся российского грузового транспорта. Согласно новым ограничениям, будет закрыт доступ российских судов в порты ЕС. В частности, ожидается введение запрета на импорт ряда российских товаров.

Ранее сообщалось, что санкции будут введены против физических лиц. Среди них будут "олигархи и люди, которые занимаются пропагандистской деятельностью", а также компании в сфере промышленности и технологий, связанных с российской агрессией против Украины.

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