4 шага для борьбы с олигархами: команда "Голоса" презентовала антиолигархический пакет

Сегодня, 14 июня, команда "Голоса" презентовала антиолигархический пакет законопроектов для эффективного противодействия олигархическому влиянию, а именно четыре системных шага, которые остановят влияние монополистов на украинскую экономику. Все предложения будут зарегистрированы в парламенте в ближайшее время.

Украинские олигархи стали олигархами не благодаря собственному успешному бизнесу, а благодаря государственным предприятиям. Олигархи контролируют около половины украинской экономики. Это налог, который так или иначе платит каждый украинец. Это завышенные цены на газ и электроэнергию благодаря другим монополиям,

– отметила председатель Партии "Голос" Кира Рудык.

Член фракции "Голос" Андрей Осадчук убежден, что искоренить олигархическое влияние сможет только системный подход, другого пути нет. Он уверен, что без полноценных реформ в Украине не будет реального развития.

Первый важнейший шаг, который детально прописан в пакете – это судебная реформа. Фактически, сейчас она парализована. Время потеряно, но лучше сделать это поздно, чем никогда. Необходимо перезагрузить Высший совет правосудия. Без этого судебная реформа невозможна. Конкурсной комиссии необходимо привлечь иностранных экспертов,

– отметил Андрей Осадчук.

Расширение полномочий Антимонопольного комитета является вторым шагом пакета. Мировой опыт показывает, что АМК – наиболее действенный инструмент по противодействию олигархам. Он должен заработать и в Украине.

Третьим шагом являются изменения в налоговый законопроект. Ведь Украина недополучила от 100 до 150 млрд грн в экономику из-за несовершенства налогового законодательства.

Если обычный украинец платит 40% налогов от своего дохода, то некоторые олигархи – менее 5%. Это же абсурд. Мы увеличиваем экологические налоги. Люди должны платить за то, что загрязняют окружающую среду. Это нормально, это европейская практика. Также предлагаем ввести налог на добычу сырья. И еще ряд действенных предложений,

– подчеркнул председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк.

Четвертым шагом, предложенным фракцией "Голос", являются изменения в закон о государственном корпоративном управлении. Это сделает работу государственных предприятий прозрачной и эффективной. Они должны приносить большие финансы в бюджет, а не обворовывать украинских граждан.

Член фракции "Голос" в Киевсовете Максим Нефедов подчеркнул тот факт, что это все очевидные вещи, которые помешали бы олигархам, но они почему-то до сих пор не воплощались в жизнь.

Сегодня "Голос" регистрирует свои законодательные инициативы в парламенте и надеется на профессиональную поддержку коллег.

Это качественный пакет законопроектов, который будет работать. Это одна из наших программных основ, которые мы выполняем,

– добавила лидер голоса Кира Рудык.