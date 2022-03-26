Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает 24 канал.

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По ее словам, из Мариуполя в Запорожье на собственном авто выехали на сегодняшний день 331 человек.

Сегодня нам наконец-то удалось довезти в Запорожье мариупольцев, которых 25 марта эвакуировали из Бердянска. Все 4 тысячи человек сейчас уже в безопасности,

– заявила Верещук.

В автобусной колонне было 48 автобусов, которые предоставили следующие города: Днепр, Запорожье, Кропивницкий.

Ирина Верещук добавила, что из-за блокировки автобусов в Васильевке не могли проехать мариупольцы на частном транспорте. "Надеюсь, что утром 27 марта они смогут добраться до Запорожья", – сказала она.

Министр также напомнила, что мариупольцы могут бесплатно дозаправить авто в Бердянске. Для получения необходимой помощи в Бердянске работает гуманитарный штаб по контакту – 0975515917 и 0504397529.

Завтра, 27 марта, украинские власти будут снова договариваться об открытии гуманитарного коридора из Мариуполя в Запорожье.

Брифинг Ирины Верещук за 26 марта:

К слову, в Мариуполе российские оккупанты насильно вывезли в неизвестном направлении врачей и пациентов городской больницы №1, а также людей, которые прятались там от обстрелов.