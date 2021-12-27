Советник главы Офиса Президента Арестович отметил, что попытка вторгнуться в Украину для России закончится грандиозным поражением. Это станет стартом тяжелейшего внешнеполитического кризиса для страны-агрессора.
Заметьте США де-факто уже присоединились к нормандскому формату, – Арестович
Украина не боится. ВСУ совместно с западными союзниками нанесут поражение российской группировке.
Арестович подчеркнул, что непобедимость российской армии – миф. Она ничего не сможет сделать Украине.
В частности, Арестович привел заявления об ударе российскими крылатыми ракетами. Политик подчеркнул, что выстрелит страна-агрессор 30 ракетами. Но 15 из них не долетят. Еще 5 – промахнутся.
Арестович заметил: это все несерьезно. И каждый военный профессионал это понимает.
Мы их просто утопим в крови. Эта авантюра будет утоплена в их крови. Я желаю им одуматься и пожалеть те 40 – 60 тысяч убитых российских солдат,
– заявил Арестович.
Арестович эмоционально ответил Путину
- Советник главы ОП ответил Владимиру Путину на его абсурдное заявление, что якобы Владимир Ленин был "основателем" Украины.
- Арестович подчеркнул, что без Украины никогда не было бы России. Ведь ее придумал Феофан Прокопович – ректор Киево-Могилянской академии.
- Тогда Прокофьевич сделал это, чтобы "затхлая Москва, сидевшая в болотах", получила хотя бы какое-то признание в мире.
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