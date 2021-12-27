Советник главы Офиса Президента Арестович отметил, что попытка вторгнуться в Украину для России закончится грандиозным поражением. Это станет стартом тяжелейшего внешнеполитического кризиса для страны-агрессора.

Заметьте США де-факто уже присоединились к нормандскому формату, – Арестович

Украина не боится. ВСУ совместно с западными союзниками нанесут поражение российской группировке.

Арестович подчеркнул, что непобедимость российской армии – миф. Она ничего не сможет сделать Украине.

В частности, Арестович привел заявления об ударе российскими крылатыми ракетами. Политик подчеркнул, что выстрелит страна-агрессор 30 ракетами. Но 15 из них не долетят. Еще 5 – промахнутся.

Арестович заметил: это все несерьезно. И каждый военный профессионал это понимает.

Мы их просто утопим в крови. Эта авантюра будет утоплена в их крови. Я желаю им одуматься и пожалеть те 40 – 60 тысяч убитых российских солдат,

– заявил Арестович.

Арестович эмоционально ответил Путину

Советник главы ОП ответил Владимиру Путину на его абсурдное заявление, что якобы Владимир Ленин был "основателем" Украины.

Арестович подчеркнул, что без Украины никогда не было бы России. Ведь ее придумал Феофан Прокопович – ректор Киево-Могилянской академии.

Тогда Прокофьевич сделал это, чтобы "затхлая Москва, сидевшая в болотах", получила хотя бы какое-то признание в мире.

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