Радник глави Офісу Президента Арестович зауважив, що спроба вторгнутися в Україну для Росії закінчиться грандіозною поразкою. Це стане стартом найважчої зовнішньополітичної кризи для країни-агресорки.
Зауважте США де-факто вже долучились до нормандського формату, – Арестович
Україна не боїться. ЗСУ спільно із західними союзниками завдадуть поразки російському угрупованню.
Арестович наголосив, що непереможність російської армії – міф. Вона нічого не зможе зробити Україні.
Зокрема, Арестович навів заяви про удар російськими крилатими ракетами. Політик наголосив, що стрельне країна-агресорка 30 ракетами. Але 15 з них не долетять. Ще 5 – промахнуться.
Арестович зауважив: це все – несерйозно. І кожен військовий професіонал це розуміє.
Ми їх просто втопимо у крові. Цю авантюру буде втоплено в їхній крові. Я бажаю їм одуматись і пошкодувати ті 40 – 60 тисяч убитих російських солдатів,
– заявив Арестович.
Арестович емоційно відповів Путіну
- Радник глави ОП відповів Володимиру Путіну на його абсурдну заяву, що начебто Володимир Ленін був "засновником" України.
- Арестович наголосив, що без України ніколи не було б Росії. Адже її вигадав Феофан Прокопович – ректор Києво-Могилянської академії.
- Тоді Прокопович зробив це, щоб "затхла Москва, яка сиділа у болотах", отримає хоча б якесь визнання у світі.
Атака Росії на Україну може початися з Азовського моря: дивіться відео