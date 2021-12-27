Радник глави Офісу Президента Арестович зауважив, що спроба вторгнутися в Україну для Росії закінчиться грандіозною поразкою. Це стане стартом найважчої зовнішньополітичної кризи для країни-агресорки.

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Україна не боїться. ЗСУ спільно із західними союзниками завдадуть поразки російському угрупованню.

Арестович наголосив, що непереможність російської армії – міф. Вона нічого не зможе зробити Україні.

Зокрема, Арестович навів заяви про удар російськими крилатими ракетами. Політик наголосив, що стрельне країна-агресорка 30 ракетами. Але 15 з них не долетять. Ще 5 – промахнуться.

Арестович зауважив: це все – несерйозно. І кожен військовий професіонал це розуміє.

Ми їх просто втопимо у крові. Цю авантюру буде втоплено в їхній крові. Я бажаю їм одуматись і пошкодувати ті 40 – 60 тисяч убитих російських солдатів,

– заявив Арестович.

Арестович емоційно відповів Путіну

Радник глави ОП відповів Володимиру Путіну на його абсурдну заяву, що начебто Володимир Ленін був "засновником" України.

Арестович наголосив, що без України ніколи не було б Росії. Адже її вигадав Феофан Прокопович – ректор Києво-Могилянської академії.

Тоді Прокопович зробив це, щоб "затхла Москва, яка сиділа у болотах", отримає хоча б якесь визнання у світі.

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