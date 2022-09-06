Красный Крест в день трагедии попросил доступ к пленникам: ответа нет
В ответе на запрос 24 канала в МККК отметили, что просили у соответствующих органов разрешение попасть не к самому месту трагедии, а к находившимся там людям.
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На данный момент представители Международного комитета Красного Креста не получили права доступа к людям, находившимся в центре содержания под стражей в Еленовке 29 июля 2022 года,
– отметили в МККК.
Отмечают, что речь идет о всех категориях – раненых (которых, вероятно, перевезли в медицинские учреждения), погибших и тех, кто не получил ранения в результате трагедии и которых, вероятно, перевели в другое место содержания под стражей.
"Этот доступ работники МККК до сих пор не получили, хотя переговоры по этому поводу постоянно ведутся и не прекращались с момента направления первого запроса относительно посещения военнопленных", – подчеркнули специалисты.
Почему доступ комиссии важен
Без доступа невозможно проверить списки погибших. Без доступа невозможно оценить характер ранений тех, кто выжил в трагедии, но получил ранения.
Относительно возвращения тел погибших это прерогатива самих сторон конфликта, но МККК со своей стороны готов быть фасилитатором процесса, как неоднократно случалось в ходе этого международного вооруженного конфликта при обмене телами погибших комбатантов,
– ответили в организации.
Трагедия в Еленовке: коротко
- 29 июля произошел обстрел колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. В россии сообщили, что есть по меньшей мере 53 погибших. Россия обвинила в обстреле украинскую сторону.
- Генштаб ВСУ опроверг обвинения страны-террориста. Россияне устроили теракт, чтобы скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством минобороны россии.
- Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по предварительным данным международных экспертов, пленные в колонии оккупированной Еленовки были убиты с помощью термобарического оружия.
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