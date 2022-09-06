Червоний Хрест у день трагедії попросив доступ до полонених: відповіді немає

У відповіді на запит 24 каналу у МКЧХ наголосили, що просили у відповідних органів дозвіл потрапити не до самого місця трагедії, а до людей, які там перебували.

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Станом на цей момент, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не отримали права доступу до людей, що перебували у центрі утримання під вартою в Оленівці 29 липня 2022 року,

– зазначили у МКЧХ.

Зазначають, що мова про всі категорії – поранених (яких, певно, перевезли до медичних закладів), загиблих та тих, хто не зазнав поранень у результаті трагедії і яких, ймовірно, перевели до іншого місця утримання під вартою.

Зверніть увагу! У команді МКЧХ, що відвідує військовополонених, повинні були бути спеціалісти криміналістичної експертизи, які могли оглянути тіла загиблих.

"Цього доступу працівники МКЧХ досі не отримали, хоча переговори з цього приводу постійно ведуться і не припинялися з моменту спрямування першого запиту щодо відвідин військовополонених", – наголосили фахівці.

Чому доступ комісії важливий

Без доступу неможливо верифікувати списки загиблих. Без доступу неможливо оцінити характер поранень тих, хто вижив у трагедії, але зазнав поранень.

Щодо повернення тіл загиблих, це є прерогативою самих сторін конфлікту, але МКЧХ зі своєї сторони готовий бути фасилітатором процесу, як неодноразово траплялося в ході цього міжнародного збройного конфлікту при обміні тілами загиблих комбатантів,

– відповіли в організації.

Трагедія в Оленівці: коротко

29 липня стався обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. В Росії повідомили, що є щонайменше 53 загиблих. Росія звинуватила в обстрілі українську сторону.

Генштаб ЗСУ спростував звинувачення країни-терористки. Росіяни влаштували теракт, аби приховати катування і вбивства полонених.

У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом міноборони росії.

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що, за попередніми даними міжнародних експертів, полонених у колонії окупованої Оленівки було вбито за допомогою термобаричної зброї.

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