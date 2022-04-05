Доказательства преступлений в Буче, обстрел врагом зоны ООС: основное за 41 день войны

Уже более месяца наши защитники дают отпор российским захватчикам и борются за право украинского народа на существование. Мир никак не может оправиться от того, что увидел в ранее захваченных россиянами городках. Враг продолжает обстреливать украинские города.

Журналисты 24 канала собрали ключевые события 41 дня войны России против Украины. Подробнее – читайте далее.

Что было раньше Санкции ЕС и план наступления на Славянск и Северодонецк: основное за 40 день войны

06:17 Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала убийства мирных жителей Бучи военными преступлениями и заверила, что ответственность за них наступит. Жоли подчеркнула, что Канада поддерживает расследование Международного уголовного суда.

04:46 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что министр иностранных дел России Сергей Лавров знает о зверствах россиян в Буче. Кулеба заверил, что Киев проводит переговоры с Москвой, не означает то, что преступления врагу забудут.

04:32 Президент Владимир Зеленский отметил еще 152 украинских защитников. Шестерым военным присвоили звание Герой Украины. Трое, к сожалению, получили это звание посмертно.

03:30 Кремль продолжает продуцировать фейки. Так на захваченную ЗАЭС отправили около 20 российских пропагандистов, которые должны снять выгодную "картинку". При этом украинские атомщики отказываются сотрудничать с оккупантами.

03:15 Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что трагедия в Буче может повториться – в больших масштабах. Глава организации Кеннет Рот подчеркнул: расследование надо провести как можно быстрее, чтобы не потерять важные доказательства.

02:12 The New York Times обнародовала доказательства того, что зверства в Буче совершали именно россияне во время оккупации. Издание опубликовало кадры со спутниковых снимков с видео дороги, снятым сразу после освобождения города. На фото со спутника видно, что тела на дороге были еще в середине марта.

Смотрите об этом в видео:

01:54 враг обстрелял много мирных объектов в зоне проведения ООС. Так разбомбили Дзержинский фенольный завод, здесь очень много разрушений. Этот фенольный завод расположен на территории поселка городского типа Нью-Йорк, сколько именно снарядов туда запустили – пока неизвестно.

00:37 советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о достижениях украинских защитников: наши военные уничтожили уже 7 авиационных полков врага.

00:17 советник президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан спрогнозировал затягивание войны в Украине. Он считает, что Россия пересматривает свои военные цели. Теперь наступательная операция будет идти на востоке и в южных областях.

00:02 Президент Зеленский обратился к украинцам по завершению 40 дня войны. Глава государства отметил, что посетил освобожденные от оккупантов города на Киевщине. В Частности Стоянку, Ирпень, Бучу. Он отметил, что сейчас только начало расследования, а уже известно о по меньшей мере 3 сотнях убитых людей. К сожалению, эта цифра увеличится. Зеленский заверил, что преступники будут наказаны.

Украинское командование знает о планах оккупантов на Донбассе – захватить Донецкую и Луганскую области, а также ударить по Харьковщине. К этому наши защитники готовятся. Также, подчеркнул президент, введенных санкций против России мало.

Смотрите обращение главы государства: