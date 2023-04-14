Что происходит на фронте, в тылу, на оккупированных территориях и на международной арене 24 Канал собрал дальше.

Читайте также Зеленский назначил председателей Луганской и Сумской ОВА

04:10 Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что Россия все еще не может проводить широкомасштабные операции по нескольким направлениям одновременно. Хотя Россия может превратиться в серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе.

Оккупанты продолжают укреплять свои позиции на Юге, готовясь к возможному украинскому контрнаступлению.