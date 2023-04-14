Що відбувається на фронті, в тилу, на окупованих територіях та на міжнародній арені – 24 Канал зібрав далі.

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04:10 Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що Росія все ще не може проводити широкомасштабні операції на кількох напрямках одночасно. Хоча Росія може перетворитися на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі.

Окупанти продовжують зміцнювати свої позиції на Півдні, готуючись до можливого українського контрнаступу.