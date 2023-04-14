Що відбувається на фронті, в тилу, на окупованих територіях та на міжнародній арені – 24 Канал зібрав далі. Читайте такожЗеленський призначив голів Луганської та Сумської ОВА 06:30У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжуютьзосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. За добу українські воїни відбили49 атак противника. 04:10 Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що Росія все ще не може проводити широкомасштабні операції на кількох напрямках одночасно. Хоча Росія може перетворитися на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі. Окупантипродовжують зміцнювати свої позиції на Півдні, готуючись до можливого українського контрнаступу. 02:40 Глава ГУР МО Кирило Буданов наголосив, щоуспіх нового контрнаступу ЗСУ вкрай необхідний.При цьомуне лише для українців, а й для наших союзників, які надають гроші та боєприпаси. За словами Буданова, українці найближчим часом побачать та відчують результати цих дій.