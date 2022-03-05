42 рейса в сутки только в Ереван: люди массово бегут из России

Россию массово покидают люди. Только в один Ереван за минувшие сутки из России прибыло 42 рейса. И в основном это беженцы.

Так, из России отправились тысячи беженцев за сутки только в Ереван. Об этом основателю StateWatch рассказали коллеги из Армении.

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Создаются все условия, чтобы там (в России – 24 канала) остались только покорные рабы и "охрана царя" из ФСБ и армия. Оруэлл гениально описал нечто похожее в романе "1984",

– заявил Леменов.

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