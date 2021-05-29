Поскольку военные имеют уникальный опыт, то они становятся незаменимыми специалистами миротворческих миссий ООН. Это отметил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
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По его словам, Украина как одно из государств-основателей ООН продолжает принимать активное участие в деятельности организации.
Военнослужащие ВСУ в составе международных операций по поддержанию мира и безопасности гарантируют надежную защиту гражданского населения в "горячих точках" мира и укрепляют международный авторитет нашего государства,
– подчеркнул Хомчак.
Он сообщил, что 18-й отдельный вертолетный отряд Миссии ООН (246 военнослужащих) выполняет очень сложные задачи по стабилизации ситуации в Конго.
Национальный персонал из 36 человек в составе миссий ООН поддерживает мир и безопасность в таких странах:
- Кипр;
- Косово;
- Молдова (Приднестровье);
- Мали;
- Южный Судан;
- провинция Абьей.
"Со времен независимости более 42 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины приняли участие в более 25 миротворческих операциях под эгидой ООН", – добавил Хомчак.