Поскольку военные имеют уникальный опыт, то они становятся незаменимыми специалистами миротворческих миссий ООН. Это отметил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

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По его словам, Украина как одно из государств-основателей ООН продолжает принимать активное участие в деятельности организации.

Военнослужащие ВСУ в составе международных операций по поддержанию мира и безопасности гарантируют надежную защиту гражданского населения в "горячих точках" мира и укрепляют международный авторитет нашего государства,

– подчеркнул Хомчак.

Он сообщил, что 18-й отдельный вертолетный отряд Миссии ООН (246 военнослужащих) выполняет очень сложные задачи по стабилизации ситуации в Конго.

Национальный персонал из 36 человек в составе миссий ООН поддерживает мир и безопасность в таких странах:

Кипр;

Косово;

Молдова (Приднестровье);

Мали;

Южный Судан;

провинция Абьей.

"Со времен независимости более 42 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины приняли участие в более 25 миротворческих операциях под эгидой ООН", – добавил Хомчак.

Напомним! Сегодня, 29 мая, в мире отмечают Международный день миротворцев ООН.