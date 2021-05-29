Оскільки військові мають унікальний досвід, то вони стають незамінними спеціалістами миротворчих місій ООН. Про це відзначив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак.
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За його словами, Україна як одна із держав-засновниць ООН продовжує брати активну участь у діяльності організації
Військовослужбовці ЗСУ у складі міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки гарантують надійний захист цивільного населення у "гарячих точках" світу і зміцнюють міжнародний авторитет нашої держави,
– наголосив Хомчак.
Він повідомив, що 18-й окремий вертолітний загін Місії ООН (246 військовослужбовців) виконує дуже складні завдання щодо стабілізації ситуації в Конго.
Національний персонал, який містить 36 осіб, у складі місій ООН підтримує мир і безпеку в таких країнах:
- Кіпр;
- Косово;
- Молдова (Придністров'я);
- Малі;
- Південний Судан;
- провінція Аб'єй.
"З часів незалежності понад 42 тисячі військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у понад 25 миротворчих операціях під егідою ООН", – додав Хомчак.