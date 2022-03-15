Речь идет о бесплатной аренде комнаты в доме или отдельного места жительства на по меньшей мере шесть месяцев. Хозяев не обязывают обеспечивать беженцев едой и деньгами. Это уже по их усмотрению.

Важно Британия будет платить 350 фунтов стерлингов своим гражданам за предоставление жилья беженцам из Украины

По словам министра по вопросам ЖКХ Майкла Гоува, сначала будут отдавать приоритет украинцам, у которых есть родственники или знакомые в Великобритании. Это позволит как можно быстрее запустить приложение. Впоследствии будут принимать беженцев, у которых нет никаких знакомых в стране.

Известно, что каждый британец, приютивший у себя украинского беженца, будет получать 350 фунтов стерлингов ежемесячно. Министр уверяет, что не будет никаких ограничений по количеству украинцев, которые приедут в Великобританию по этой программе.

Какие страны принимают беженцев из Украины

Польша,

Словакия,

Венгрия,

Молдова,

Чехия,

Румыния,

Эстония,

Ирландия,

Германия,

Испания,

Великобритания.

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