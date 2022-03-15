Йдеться про безплатну оренду кімнати в будинку або ж окремого місця проживання на щонайменше шість місяців. Господарів не зобов’язують забезпечувати біженців їжею та грошима. Це вже на їхній розсуд.

Важливо Британія платитиме 350 фунтів стерлінгів своїм громадянам за надання житла біженцям з України

За словами міністра з питань ЖКГ Майкла Гоува, спершу надаватимуть пріоритет українцям, які мають родичів або знайомих у Великій Британії. Це дозволить якнайшвидше запустити програму. Згодом прийматимуть біженців, у яких немає ніяких знайомих в країні.

Відомо, що кожен британець, який прихистить в себе українського біженця, отримуватиме 350 фунтів стерлінгів щомісяця. Міністр запевняє, що не буде ніяких обмежень щодо кількості українців, які приїдуть до Великої Британії за цією програмою.

Які країни приймають біженців з України

Польща,

Словаччина,

Угорщина,

Молдова,

Чехія,

Румунія,

Естонія,

Ірландія,

Німеччина,

Іспанія,

Велика Британія.

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