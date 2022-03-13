Влада Британії заявила, що здійснюватиме виплати своїм громадянам щомісячно.

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Так, британці зможуть отримати 350 фунтів стерлінгів (приблизно 13400 гривень) на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям вільну кімнату або квартиру мінімум на 6 місяців.

Відповідно до програми "Будинки для України" представники громадськості, благодійні організації, підприємства та громадські групи повинні запропонувати житло для біженців через відповідну веб-сторінку до кінця наступного тижня.

Зауважимо, що раніше уряд Британії зіткнувся з критикою через затримки з прийомом біженців. Законодавці від усіх провідних політичних партій обурювалися тим, що українці повинні отримати візи для того, щоб прибути у Британію. Вони назвали це "пріоритетом бюрократії над добробутом тих, хто тікає від війни".

Які країни приймають біженців з України

Польща,

Словаччина,

Угорщина,

Молдова,

Чехія,

Румунія,

Естонія,

Ірландія,

Німеччина,

Німеччина, Іспанія,

Велика Британія.

Додамо, що у Великій Британії 12 березня відбувся мітинг на підтримку України. Активісти зібралися біля офісу прем'єр-міністра Бориса Джонсона.