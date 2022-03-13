Власти Британии заявили, что будут производить выплаты своим гражданам ежемесячно.
Важно Об условиях пребывания и помощи: Дуда подписал закон о беженцах
Так, британцы смогут получить 350 фунтов стерлингов (примерно 13 400 гривен) в месяц, если они смогут предложить беженцам свободную комнату или квартиру минимум на 6 месяцев.
В соответствии с программой "Дома для Украины" представители общественности, благотворительные организации, предприятия и общественные группы должны предложить жилье для беженцев через соответствующую веб-страницу до конца следующей недели.
Заметим, что ранее правительство Британии столкнулось с критикой из-за задержек с приемом беженцев. Законодатели всех ведущих политических партий возмущались тем, что украинцы должны получить визы для того, чтобы прибыть в Британию. Они назвали это "приоритетом бюрократии над благополучием убегающих от войны".
Какие страны принимают беженцев из Украины
- Польша,
- Словакия,
- Венгрия,
- Молдова,
- Чехия,
- Румыния,
- Эстония,
- Ирландия,
- Германия,
- Испания,
- Великобритания.
Добавим, что в Великобритании 12 марта прошел митинг в поддержку Украины. Активисты собрались возле офиса премьер-министра Бориса Джонсона.
Садовый рассказал о беженцах во Львове: смотрите видео