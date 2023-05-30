Россия массированно атаковала Киев "Шахедами": хронология 461 дня войны

Россия продолжает атаковать Украину ракетами и дронами. Самая тяжелая ситуация на фронте на Востоке Украины.

Какая ситуация в украинских городах после атак, на дипломатическом поле и на фронте – читайте в тексте 24 Канала.

Важно Россия била по Украине с Ту-95, по Киеву ударили баллистическими ракетами: хронология 460 дня войны

05:05 В Киевской городской военной администрации рассказали, что над Киевом уничтожили более 20 вражеских дронов. Это было массированное нападение по нескольким направлениям и в несколько волн. По предварительным данным, обломки ракет:

в Голосеевском районе – упали на многоэтажный жилой дом, там загорелся пожар на последних двух этажах. Более 20 человек эвакуировали. Предварительно, один человек погиб, три человека – травмированы . Могут быть разрушены перекрытия между этажами. Под возможными завалами ищут людей;

. Могут быть разрушены перекрытия между этажами. Под возможными завалами ищут людей; в Печерском районе – повредили автомобили;

в Дарницком районе – повлекли загорание частного дома, повреждены припаркованные машины;

в Днепровском районе – горящие обломки упали на зеленую зону;

в Подольском – на нежилую застройку;

в Святошинском районе – на территорию одного из предприятий.

01:35 В Киевской области, а затем и в Киеве прозвучала воздушная тревога. Россияне выпустили по городу дроны-камикадзе типа "Шахед".

00:04 Польша закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Нововведение заработает уже с 1 июня. Кроме грузовиков не будут пропускать тягачи, прицепы, полуприцепы и автопоезда.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель рассказал, что Россия не захочет идти на переговоры с Украиной, пока не попытается выиграть войну. Более того, в Евросоюзе отметили, что Кремль не отказался от своих целей.