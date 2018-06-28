47% поляков считают плохими отношения с Украиной: обнародованы результаты опроса

47% поляков считают украинско-польские отношения плохими, большинство из них, кроме этого, считают, что ответственность за испорченные отношения несет украинская сторона.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения CBOS, передает Gazeta Prawna.

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По обнародованным данным, 47% из тех, кто оценивает польско-украинские отношения как плохие, считают, что ответственность за них несет украинская сторона. 40% респондентов возлагают ответственность на обе стороны. 7% опрошенных поляков считают, что за ухудшение отношений несет ответственность именно польская сторона.

Отмечается, что 81% поляков знают по крайней мере базовые вещи о польско-украинском конфликте на Волыни в 1943 году.

37% респондентов наслышаны о тех событиях. 65% из них считают, что жертвами преступлений были лишь люди польской национальности, а еще 7% – назвали жертвами и поляков, и украинцев. Лишь 1% называли пострадавшими украинцев.

Несмотря на это, около 64% поляков верят в историческое примирение между польским и украинским народами.