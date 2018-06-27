Эксперт объяснил, опасен ли для украинцев польский закон о "бандеризме"

Сейм Польши изъял нормы об уголовной ответственности по обвинению поляков в военных преступлениях в годы Второй мировой войны в законе об Институте национальной памяти. Зато блок, касающийся преступлений украинских националистов и ответственности за отрицание этих преступлений – остается.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябченко.

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"О таких вещах нужно говорить, как с позиции практики, так и с позиции здравого смысла. Что касается практики, мы видим, что поляки в этом году такой закон приняли, поэтому практика есть. А вот насчет здравого смысла, здесь я не уверен, что определенными юридическими инструментами, или, тем более, политикой надо пытаться решить сложные исторические вопросы. Тем более, по которым очень часто нет консенсуса даже внутри определенной страны", – рассказал эксперт.

Также он отметил, что закон, который был принят польским парламентом этой зимой, состоял фактически из двух больших частей. Первый блок касался полномочий института национальной памяти. То есть, какие именно дела следственно-прокурорское подразделение института должно расследовать. В этой части в закон была внесена папка, которая касалась так называемых преступлений украинских националистов, украинских коллаборантских формирований, совершенных в период 25-50-х годов.

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"Это был один блок проблемы. Это влекло за собой криминализацию так называемого отрицания этих преступлений. Второй блок касался той проблемы, которую польские политики очерчивали, как поддержание доброго имени польского народа и Польской республики. Этот блок как раз касался возражений участия поляков, польских структур, или ответственности польского государства за преступления времен Второй мировой войны, в частности, за Холокост", – подчеркнул Рябченко.

По этой части так же была предусмотрена определенная уголовная ответственность.

То, что было сегодня (27 июня – ред.), проголосовано нижней палатой польского парламента, касалось именно второго блока, то есть декриминализации отрицания участия поляков, ответственности, вовлеченности польского государства в преступления времен Второй мировой. Зато тот блок, который касался преступлений украинских националистов и ответственности за отрицание этих преступлений, он остается, и, судя по всему, в ближайшее время польский парламент не собирается вносить в этот закон любые правки в этой части,

– отметил эксперт.

По его словам, опасность в том, что эта норма недостаточно четко сформулирована. По тому, как записано в законе, полностью не понятно, что имеется в виду под "отрицанием".

"То есть, например, речь идет о том, что кто-то говорит, что все украинцы националисты совершали преступления – это официальная позиция польского государства – эту позицию кто-то отрицает, и, формально, это влечет за собой уголовную ответственность, в том числе заключение или штраф. Или это, например, польский исследователь высказал какой-то определенный тезис, который говорит о том, что кто-то совершал с украинского подполья какие-то преступления против польского населения, а ему оппонирует историк", – добавил Рябченко.