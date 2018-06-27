Експерт пояснив, чи небезпечний для українців польський закон про "бандеризм"

Сейм Польщі вилучив норми про кримінальну відповідальність за звинувачення поляків у військових злочинах в роки Другої світової війни у законі про Інститут національної пам'яті. Натомість блок, який стосувався злочинів українських націоналістів і відповідальності за заперечення цих злочинів – залишається.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів юрист Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябченко.

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"Про такі речі потрібно говорити, як з позиції практики, так і з позиції здорового глузду. Що стосується практики, ми бачимо, що поляки цього року такий закон ухвалили, тому практика є. А от щодо здорового глузду, тут я не впевнений, що певними юридичними інструментами, чи то, тим більше, політикою треба намагатися вирішити складні історичні питання. Тим більше, щодо яких дуже часто немає консенсусу навіть всередині певної країни", – розповів експерт.

Також віз зазначив, що закон, який було ухвалено польським парламентом цієї зими, складався, фактично, з двох великих частин. Перший блок стосувався повноважень інституту національної пам'яті. Тобто, які саме справи слідчо-прокурорський підрозділ інституту має розслідувати. В цій частині в закон було внесено папку, яка стосувалася так званих злочинів українських націоналістів, українських колаборантських формувань, вчинених в період 25-50-х років.

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"Це був один блок проблеми. Це тягнуло за собою криміналізацію так званого заперечення цих злочинів. Другий блок стосувався тої проблеми, яку польські політики окреслювали, як підтримання доброго імені польського народу і Польської республіки. Цей блок якраз стосувався заперечень участі поляків, польських структур, чи то відповідальності польської держави за злочини часів Другої світової війни, зокрема, за Голокост", – підкреслив Рябченко.

По цій частині так само було передбачено певну кримінальну відповідальність.

Те, що було сьогодні (27 червня – ред.) проголосовано нижньою палатою польського парламенту, стосувалося саме другого блоку, тобто декриміналізації заперечення участі поляків, чи то відповідальності, співвідповідальності польської держави у злочинах часів Другої світової. Натомість той блок, який стосувався злочинів українських націоналістів і відповідальності за заперечення цих злочинів, він залишається, і, судячи з усього, найближчим часом польський парламент не збирається вносити в цей закон будь-які правки у цій частині,

– наголосив експерт.

За його словами, небезпека в тому, що ця норма недостатньо чітко сформульована. З того, як записано в законі, цілком не є зрозуміло, що мається на увазі під "запереченням".

"Тобто, наприклад, мова йде про те, що хтось каже, що всі українці націоналісти вчиняли злочини – це є офіційна позиція польської держави – проти цієї позиції хтось заперечує, і, формально, це тягне за собою кримінальну відповідальність, в тому числі ув'язнення або штраф. Або це, наприклад, польський дослідник висловив якусь певну тезу, яка говорить про те, що хтось вчиняв з українського підпілля якісь злочини проти польського населення, а йому опонує історик", – додав Рябченко.