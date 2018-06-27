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Парламент Польщі змінив "антибандерівський закон"

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Сейм Польщі
Сейм Польщі / 112 Україна

Сейм Польщі вилучив норми про кримінальну відповідальність за звинувачення поляків у військових злочинах в роки Другої світової війни у законі про Інститут національної пам'яті.

Про це повідомляє Onet.pl.

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За поправку проголосували 388 депутатів, 25 –проти, 5 – утрималися. Раніше Сейм відхилив всі зміни, внесені опозицією. Спікер Сенату, Станіслав Карчевський, оголосив перед голосуванням у Сеймі, що якщо зміни до Закону про ІПН будуть прийняті депутатами, Сенат буде розглядати це на сьогоднішньому засіданні.

Раніше прем'єр-міністр Матеуш Моравицький виступив з пропозицією до спікера Сейму, який доповнив обговорення поправки. Голосування проходило в бурхливій атмосфері. Не обійшлось і без блокування трибуни.

Нагадаємо, посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що польський скандальний закон про Інститут національної пам'яті викликає антипольські настрої в Україні. Окрім того, США, Ізраїль та Україна неодноразово закликали польську владу змінити цей закон.

Що таке Закон про Інститут національної пам'яті? Це так званий "антибандерівський закон". Закон передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів". Порушникам у Польщі загрожуватиме штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років. 26 січня закон прийняли у польському Сеймі, а 6 лютого його підписав президент Польщі Анджей Дуда.

Теги: Новини політики Новини Польщі Антибандерівський закон
Джерело: 24 Канал
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