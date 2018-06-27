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Прем’єр Польщі закликав переглянути "антибандерівський закон"

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький / 5 канал

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступає за вилучення норми про кримінальну відповідальність за звинувачення поляків у військових злочинах в роки Другої світової війни, яка міститься в законі про Інститут національної пам'яті.

Про це повідомляє прес-служба прем'єра, передає "Польське радіо".

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"Ми хочемо виключити із закону поправку про кримінальну відповідальність, яка відволікає увагу від мети закону. Слід пам'ятати, що ця мета полягала в тому, щоб захистити добре ім'я Польщі та історичну правду", – йдеться в повідомлені.

Речник прем'єра зауважив, що мова йде про скасування кримінальної відповідальності за твердження про причетність поляків до злочинів нацистів під час Другої світової війни.

Згідно із чинним законом, формулювання "польські табори смерті", які відноситься до нацистських концтаборів на території Польщі несуть кримінальну відовідальність. На його думку, з точки зору "захисту історичної правди" штрафи є більш ефективним покаранням.

Нагадаємо, посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що польський скандальний закон про Інститут національної пам'яті викликає антипольські настрої в Україні. Окрім того, США, Ізраїль та Україна неодноразово закликали польську владу змінити цей закон.

Що таке Закон про Інститут національної пам'яті? Це так званий "антибандерівський закон". Закон передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів". Порушникам у Польщі загрожуватиме штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років. 26 січня закон прийняли у польському Сеймі, а 6 лютого його підписав президент Польщі Анджей Дуда.

Теги: Новини політики Новини Польщі Антибандерівський закон
Джерело: 24 Канал
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