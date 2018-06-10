Глава МЗС Польщі зробив серйозну заяву про скандальний антибандерівський закон

Польщі потрібно швидко змінити скандальний закон про Інститут національної пам'яті, який передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів та штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, передає RMF FM.

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Чиновник заявив, що приєднується до позиції віце-прем'єра Польщі Говіна, який наполягає на необхідності негайної корекції закону, оскільки в нинішньому вигляді він шкодить національним інтересам Польщі.

Я думаю, що так, з цією думкою треба погодитися. Віце-прем'єр Ярослав Говін зустрічається з політиками у США та Ізраїлі і розуміє, що це рішення є необхідним, щоб ми тут окреслили наше становище, тому що, як і раніше, існує деяка недовіра і занепокоєння з приводу цієї ситуації,

– заявив Чапутович.

Глава польського МЗС зауважив, що закон про ІНП є проблемою для стосунків Польщі зі США та Ізраїлем.

За його словами, "антибандерівський" закон не сприяє росту антисемістських настроїв у Польщі, тому що "їх немає".

Окрім того, на думку Чапутовича, корекція закону може відбутися і без участі Конституційного суду, на розгляд якого президент Анджей Дуда направив законопроект.

"Прем’єр-міністр припускає, що він може діяти в іншому режимі. Оскільки Сейм є суверенним, він може схвалити поправки у цей закон", – додав Чапутович.

Нагадаємо, посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що польський скандальний закон про Інститут національної пам'яті викликає антипольські настрої в Україні. Окрім того, США, Ізраїль та Україна неодноразово закликали польську владу змінити цей закон.

Що таке Закон про Інститут національної пам'яті? Це так званий "антибандерівський закон". Закон передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів". Порушникам у Польщі загрожуватиме штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років. 26 січня закон прийняли у польському Сеймі, а 6 лютого його підписав президент Польщі Анджей Дуда.