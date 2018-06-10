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Глава МИД Польши сделал серьезное заявление о скандальном антибандеровском законе

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Глава МИД Польши Чапутович призвал изменить Закон об Институте нацпамяти
Глава МИД Польши Чапутович призвал изменить Закон об Институте нацпамяти / Фото из открытых источников

Польше нужно быстро изменить скандальный закон об институте национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов и штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает RMF FM.

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Чиновник заявил, что присоединяется к позиции вице-премьера Польши Говина, который настаивает на необходимости немедленной коррекции закона, поскольку в нынешнем виде он вредит национальным интересам Польши.

Я думаю, что да, с этим мнением надо согласиться. Вице-премьер Ярослав Говин встречается с политиками в США и Израиле и понимает, что это решение является необходимым, чтобы мы здесь обрисовали наше положение, потому что, как и ранее, существует некоторое недоверие и беспокойство по поводу этой ситуации,
– заявил Чапутович.

Глава польского МИД отметил, что закон об ИНП является проблемой для отношений Польши с США и Израилем.

По его словам, "антибандеровский" закон не способствует росту антисемистских настроений в Польше, потому что "их нет".

Кроме того, по мнению Чапутовича, коррекция закона может состояться и без участия Конституционного суда, на рассмотрение которого президент Анджей Дуда направил законопроект.

"Премьер-министр предполагает, что он может действовать в другом режиме. Поскольку Сейм является суверенным, он может принять поправки в этот закон", – добавил Чапутович.

Напомним, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что польский скандальный закон об институте национальной памяти вызывает антипольские настроения в Украине. Кроме того, США, Израиль и Украина неоднократно призывали польскую власть изменить этот закон.

Что такое Закон об институте национальной памяти?Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше грозит штраф, либо тюремное заключение до трех лет. 26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда.

Теги: Новости политики Новости США Антибандеровский закон Новости Израиля Новости Польши
Источник: 24 Канал
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