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22:53, 26 июня
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Премьер Польши призвал пересмотреть "антибандеровский закон"

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий / 5 канал

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступает за изъятие нормы об уголовной ответственности за обвинение поляков в военных преступлениях в годы Второй мировой войны, которая содержится в законе об Институте национальной памяти.

Об этом сообщает пресс-служба премьера, передает "Польское радио".

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"Мы хотим исключить из закона поправку об уголовной ответственности, которая отвлекает внимание от цели закона. Следует помнить, что эта цель заключалась в том, чтобы защитить доброе имя Польши и историческую правду", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь премьера отметил, что речь идет об отмене уголовной ответственности за утверждения о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны.

Согласно действующему закону, формулировка "польские лагеря смерти", которые относятся к нацистским концлагерям на территории Польши несет уголовную ответсвенность. По его мнению, с точки зрения "защиты исторической правды" штрафы являются более эффективным наказанием.

Напомним, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что польский скандальный закон об Институте национальной памяти вызывает антипольские настроения в Украине. Кроме того, США, Израиль и Украина неоднократно призывали польскую власть изменить этот закон.

Что такое Закон об Институте национальной памяти?Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или будет отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше грозит штраф, либо тюремное заключение до трех лет. 26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда.

Теги: Новости политики Антибандеровский закон Новости Польши
Источник: 24 Канал
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