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22:53, 26 июня
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Парламент Польши изменил "антибандеровский закон"

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Сейм Польши
Сейм Польши / 112 Украина

Сейм Польши удалил нормы об уголовной ответственности за обвинение поляков в военных преступлениях в годы Второй мировой войны в законе об институте национальной памяти.

Об этом сообщает Onet.pl.

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За поправку проголосовали 388 депутатов, 25 – против, 5 – воздержались. Ранее Сейм отклонил все изменения, внесенные оппозицией. Спикер Сейма, Станислав Карчевский, объявил перед голосованием в Сейме, что если изменения в Закон об ИНН будут приняты депутатами, Сейм будет рассматривать это на сегодняшнем заседании.

Ранее премьер-министр Матеуш Моравицкий выступил с предложением к спикеру Сейма, который дополнил обсуждение поправки. Голосование проходило в бурной атмосфере. Не обошлось и без блокирования трибуны.

Напомним, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что польский скандальный закон об институте национальной памяти провоцирует антипольские настроения в Украине. Кроме того, США, Израиль и Украина неоднократно призвали польскую власть изменить этот закон.

Что такое Закон об институте национальной памяти? Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или будет отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше грозит штраф, либо тюремное заключение до трех лет. 26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда.

Теги: Новости политики Антибандеровский закон Новости Польши
Источник: 24 Канал
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