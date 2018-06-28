47% поляків вважають поганими відносини з Україною: оприлюднені результати опитування

47% поляків вважають українсько-польські відносини поганими, більшість із них, окрім цього, вважає, що відповідальність за зіпсовані стосунки несе українська сторона.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром дослідження громадської думки CBOS, передає Gazeta Prawna.

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За оприлюдненими даними, 47% із тих, хто оцінює польсько-українські відносини як погані, вважають, що відповідальність за них несе українська сторона. 40% респондентів покладають відповідальність на обидві сторони. 7% опитаних поляків вважають, що за погіршення відносин несе відповідальність саме польська сторона.

Зазначається, що 81% поляків знає принаймні базові речі про польсько-український конфлікт на Волині у 1943 році.

37% респондентів багато чули про ті події. 65% із них вважають, що жертвами злочину були лише люди польської національності, а ще 7% – назвали жертвами і поляків, і українців. Лише 1% називали постраждалими українців.

Попри це, близько 64% поляків вірять в історичне примирення між польським та українським народами.