4-дневная рабочая неделя: утопия или реальность – ответ экспертов

Эксперты призывают работодателей перейти на 4-дневную рабочую неделю. Снижение числа рабочих дней пойдет на пользу и компаниям и их сотрудникам, поэтому миру следует задуматься о массовом переходе на 4-дневную рабочую неделю.

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе два авторитетных эксперта высказали свои мнения о 4-дневной рабочей недели, пишет "Интерфакс-Украина".

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Во время форума психолог Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Адам Грант заявил, что есть хорошие эксперименты, демонстрирующие, что при снижении продолжительности рабочего времени люди могут эффективнее сосредоточить внимание. Их выработка остается такой же, при этом качество и креативность чаще всего растут.

И они более лояльны к организациям, которые готовы проявить гибкость в отношении их жизни вне работы,

– добавил он.

С ним согласен экономист и историк Рутгер Брегман. Он напомнил, что ведущие ученые десятилетиями верили, что со временем человечество сможет работать все меньше и меньше. Ситуация изменилась лишь в 70-е годы прошлого века.

Говорили ли в мире раньше о сокращении рабочей недели? Предприниматели-капиталисты еще в 20-е и 30-е годы выявили положительное влияние сокращенной рабочей недели на производительность. Например, Генри Форд выяснил, что после перехода от 60-часовой к 40-часовой рабочей неделе его рабочие стали продуктивнее, поскольку меньше уставали.

Во время форума участники также обсуждали научные исследования о том, что люди станут счастливее, если меньше работать. Кроме того, эксперты упомянули о данных Организации экономического сотрудничества и развития: чем больше времени тратить на работу – тем ниже производительность труда и ВВП на каждый час работы.

Кто рекордсмен по количеству отработанных часов за год? Южная Корея и Мексика. Они среди 36 наиболее развитых стран мира. Однако производительность труда в обеих странах близка к минимальному уровню.

Кто-то уже работает по 4-дневной рабочей неделе? Одна из компаний Новой Зеландии в прошлом году перешла на 4-дневную рабочую неделю в качестве эксперимента, а потом объявила, что такой график станет постоянным.