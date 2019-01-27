4-денний робочий тиждень: утопія чи реальність – відповідь експертів

Експерти закликають роботодавців перейти на 4-денний робочий тиждень. Зниження числа робочих днів піде на користь і компаніям, і їх співробітникам, тому світу слід задуматися про масовий перехід на 4-денний робочий тиждень.

У ході Всесвітнього економічного форуму у Давосі два авторитетних експерта висловили свої думки щодо 4-денного робочого тижня, пише "Інтерфакс-Україна".

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Під час форуму психолог Уортонської школи бізнесу при Пенсільванському університеті Адам Грант заявив, що є хороші експерименти, що демонструють, що при зниженні тривалості робочого часу люди можуть ефективніше зосередити увагу. Їхня виробка залишається такою ж, при цьому якість і креативність найчастіше зростають.

І вони більш лояльні до організацій, які готові проявити гнучкість щодо їхнього життя поза роботою,

– додав він.

З ним згоден економіст та історик Рутгер Брегман. Він нагадав, що провідні науковці десятиліттями вірили, що з часом людство зможе працювати все менше і менше. Ситуація змінилася лише у 70-і роки минулого століття.

Чи говорили у світі раніше про скорочення робочого тижня? Підприємці-капіталісти ще в 20-ті і 30-ті роки виявили позитивний вплив скороченого робочого тижня на продуктивність. Наприклад, Генрі Форд з’ясував, що після переходу від 60-годинного до 40-годинного робочого тижня його робочі стали продуктивнішими, оскільки менше втомлювалися.

Під час форуму учасники також обговорювали наукові дослідження про те, що люди стануть щасливішими, якщо менше працюватимуть. Крім того, експерти згадали про дані Організації економічного співробітництва і розвитку: чим більше часу витрачати на роботу – тим нижча продуктивність праці і ВВП на кожну годину роботи.

Хто рекордсмен за кількістю відпрацьованих годин за рік? Південна Корея і Мексика. Вони серед 36 найбільш розвинених країн світу. Однак продуктивність праці в обох країнах близька до мінімального рівня.

Хтось вже працює по 4-денному робочому тижні? Одна з компаній Нової Зеландії в минулому році перейшла на 4-денний робочий тиждень у якості експерименту, а потім оголосила, що такий графік стане постійним.