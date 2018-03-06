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4G в Украине: госбюджет Украины пополнился на почти 5,5 миллиардов гривен

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4G появится в Украине
4G появится в Украине / Фото из открытых источников

Три крупнейших мобильных оператора Украины приняли участие в торгах при частоте в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них связь стандарта 4G.

Победителем по четвертому лоту после 24 шагов повышения цены были определены мобильный оператор "Киевстар" с ценовым предложением на сумму 612 млн грн при стартовой ставке 271,625 млн грн.

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Победителем по пятому лоту после 31 шага повышения цены стал "Vodafone-Украина" с ценовым предложением в 742 млн грн при стартовой 265 млн грн.

По шестому лоту после 43 шагов повышения цены победителем стал "Киевстар", который обязался заплатить 900 млн грн при стартовой 271,625 млн грн.

Всего с учетом трех лицензий, полученных с приоритетным правом выкупа, по итогам тендера, операторы должны заплатить в государственный бюджет 5,434 млрд грн.

Об этом на своих страницах в соцсетях уже написал Президент Украины Петр Порошенко, который выступил с речью перед началом тендера.

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Он отметил, что за 4G лицензии государство получило 7,9 млрд грн.

Что такое 4G? Это четвертое поколение подвижной радиосвязи, преемник стандартов, относящихся к 3G и 2G. В теории мобильный интернет 4G в 10 раз быстрее 3G, но на практике, как отмечают специалисты, разница будет в 4-5 раз.

Ведущие мобильные операторы Украины обещают старт запуска технологии 4G уже в начале лета.

Теги: Новости политики Петр Порошенко Новости Украины мобильные устройства
Источник: 24 Канал
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