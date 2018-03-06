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4G в Україні: держбюджет України поповнився на майже 5,5 мільярдів гривень

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4G з'явиться в Україні
4G з'явиться в Україні / Фото із відкритих джерел

Три найбільші мобільні оператори України взяли участь у торгах за частоти в діапазоні 1800 МГц за право розгорнути на них зв'язок стандарту 4G.

Переможцем по четвертому лоту після 24 кроків підвищення ціни було визначено мобільний оператор "Київстар" з ціновою пропозицією у розмірі 612 млн грн при стартовій ставці 271,625 млн грн.

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Переможцем по п'ятому лоту після 31 кроку підвищення ціни став "Vodafone-Україна" з ціновою пропозицією в 742 млн грн при стартовій 265 млн грн.

По шостому лоту після 43 кроків підвищення ціни переможцем став "Київстар", який зобов’язався заплатити 900 млн грн при стартовій 271,625 млн грн.

Загалом з урахуванням трьох ліцензій, отриманих за пріоритетним правом викупу, за підсумками тендера, оператори повинні заплатити до державного бюджету 5,434 млрд грн.

Про це на своїх сторінках у соцмережах вже написав Президент України Петро Порошенко, який виступив з промовою перед початком тендеру.

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Він зауважив, що за 4G ліцензії держава отримала 7,9 млрд грн.

Що таке 4G? Це четверте покоління рухомого радіозв'язку, наступник стандартів, які належать до 3G та 2G. В теорії мобільний інтернет 4G в 10 разів швидший за 3G, але на практиці, як зазначають фахівці, різниця буде у 4-5 разів.

Провідні мобільні оператори України обіцяють старт запуску технології 4G вже до початку літа.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
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