4G наближається: що потрібно знати про нове покоління зв'язку

На січень-лютий 2018 року в Україні заплановано перший тендер на 4G частоти, і якщо все піде за планом, то нове покоління зв'язку може з'явиться в країні вже протягом першого півріччя.

Всупереч розхожій думці, 4G – це не тільки велика швидкість, яка потрібна для перегляду відео у високій якості або для онлайн ігор. Технологія відкриває нові можливості для бізнесу, держави і звичайних користувачів. Які – розбираємося в цьому матеріалі.

4G по-українськи

У світі четверте покоління зв'язку почало з'являтися вісім років тому. До кінця минулого року технологія вже працювала в 2/3 країн, деякі з них навіть почали відмовлятися від 2G. Найпопулярнішим діапазоном для 4G у світі став 1800 МГц – він підтримується більшістю смартфонів, добре підходить для покриття великих міст по співвідношенню ємності мережі та дальності роботи базових станцій і в ньому працює половина 4G-мереж світу. Для малонаселених районів зі складним ландшафтом використовується частоти у низькому діапазоні – 700, 800 і 900 МГц. А для посилення покриття в місцях великого скупчення підходять частоти у високому діапазоні – зокрема, 2600 МГц. Саме на цей діапазон і був оголошений перший тендер в Україні.

Як і у випадку з 3G, причиною тривалої відсутності ліцензій залишалася складна ситуація з вільними частотами. 2100 МГц був зайнятий спецкористувачами, і, щоб розгорнути мережу, українські оператори оплатили не тільки ліцензії, але і конверсію частот для військових. Конверсія відбувалася паралельно з будівництвом мереж, тому одні обласні центри побачили 3G раніше, інші – зовсім недавно.

З 4G ситуація схожа. Для запуску 4G в найкращому діапазоні – 900 МГц – необхідне прийняття закону про технейтральність (проект був зареєстрований влітку 2016 року). Без нього мобільні оператори можуть працювати в цьому діапазоні тільки в 2G, за яким він закріплений. У Київстар відзначають, що з прийняттям принципу технейтральності, коли оператори можуть використовувати уже наявні у них частоти для розвитку будь-якої технології зв'язку, – розгорнути національне покриття швидкісним мобільним Інтернетом можна буде за лічені місяці.

На початку розвитку мобільного зв'язку в Україні частоти у діапазоні 1800 МГц роздавалися хаотично. Якщо для мереж другого покоління це не було проблемою, то до моменту, коли мова зайшла про впровадження 4G, з'ясувалося, що найпривабливіший діапазон виглядає як клаптева ковдра, і, щоб запустити нову технологію, потрібно провести рефармінг – перерозподіл частот мобільних операторів. Київстар, як власник більшої частини спектра, ініціював цю процедуру. Оператори передали частоти регулятору з правом пріоритетного викупу, який відбудеться, коли буде оголошено тендер в цьому діапазоні.

Нарешті, діапазон 2600 МГц підходить для точкового збільшення ємності мережі у місцях, де знаходиться багато абонентів (наприклад, в центрі великих міст). Радіус дії базових станцій у цьому діапазоні майже в три рази менше, ніж у 1800 МГц. Тому, після отримання ліцензій на використання 4G у цьому діапазоні – нове покоління зв'язку з'явитися спочатку тільки у великих містах.

У цілому для країни відставання у впровадженні нового стандарту зв'язку – негативний момент, хоча є в ньому і два позитивних нюансів. По-перше, будуючи мережу для 3G, мобільні оператори встановили новітнє обладнання, яке підтримує всі сучасні технології на єдиній платформі. Київстар ще у жовтні заявив, що модернізував 100% своєї мережі за принципом Single RAN. Розгорнути на такому обладнанні 4G-покриття в діапазоні 1800 можна буде за лічені місяці. По-друге, кількість мобільних пристроїв з підтримкою 4G на руках у користувачів з приходом 3G теж значно зросла.

Навіщо потрібен 4G?

Швидкий доступ до мережі для великої кількості користувачів

Про 4G зазвичай говорять в контексті швидкості – дійсно, цей стандарт дозволяє передавати дані зі швидкістю до 150Мбіт/с, що в 3,5 рази більше, ніж 3G. Цього достатньо, щоб дивитися без затримок онлайн-відео навіть у 4К, грати в ігри та робити будь-які інші речі, на які не завжди вистачає швидкості мереж третього покоління. У всьому світі обсяг трафіку в мережах 4G-мережах зростає вибухово, основним драйвером виступає саме відео.

Якщо ви часто намагаєтеся користуватися 3G в місцях великого скупчення людей (центр міста, пробки), то напевно помічаєте, що швидкість Інтернету помітно падає, а то і зовсім переходить в Edge. 4G одночасно може користуватися у 10 разів більше людей, і на швидкості це особливо не позначається.

Доступ до будь-яких послуг звідусіль

Національне покриття ультрашвидкісним Інтернетом – це і повсюдний доступ до державних послуг та фінансових сервісів, онлайн-освіти, телемедицини. Для роботи більше не потрібно бути прив'язаним до провідного Інтернету або Wi-Fi – швидкості 4G вистачає для будь-яких професійних завдань. 4G краще, ніж попередні покоління зв'язку, підходить для Інтернету речей. У світі понад 50 млрд підключених пристроїв роблять життя у містах комфортнішим та безпечнішим завдяки моніторингу роботи транспорту, комунальних служб, систем відеоспостереження. Все це зможе заробити і в Україні.

Чи зможу я користуватися 4G?

Як тільки з'явиться 4G, користуватися ним зможуть ті абоненти, у яких смартфон і SIM-карта підтримують цей стандарт зв'язку. Всі мобільні оператори в Україні вже продають SIM-карти стандарту USIM, які підтримують новий стандарт зв'язку. Київстар запустив для своїх абонентів спеціальні коди, для перевірки готовності. Щоб перевірити, чи буде SIM-карта працювати в 4G, потрібно набрати код *245*4# виклик. Якщо карта не підтримує зв'язок четвертого покоління, її можна безкоштовно обміняти у будь-якому магазині оператора на USIM. Щоб дізнатися, чи є підтримка на рівні смартфона, треба набрати код *245*5# виклик або перевірити в настройках смартфона.

У деяких моделях смартфонів з 2-ма SIM-картами тільки 1-ий слот "вміє" працювати з мережами останнього покоління. Щоб дізнатися, чи є таке обмеження, потрібно звернути увагу на маркування слотів на мобільному пристрої і, якщо треба, переставити SIM-карту в відповідний.