Об этом сказал в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. Он отметил, что судьи получают не пенсию, а пожизненное содержание.
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Сколько "пенсии" получают судьи
Уровень такого содержания – очень высокий. Судьи первой инстанции, как отметил Вениславский, получают 50 и более тысяч гривен. Судьям Верховного Суда перечисляют примерно 150 тысяч гривен.
Примерно 150 тысяч гривен, 5 – 6 тысяч долларов пересчета. Получается пожизненное содержание,
– отметил Вениславский.
Он заметил, что с самого начала была очень правильная идея. Мол, если судьям сделать нормальное материальное обеспечение и гарантии, то они не будут брать взятки, а принимать справедливые, беспристрастные решения.
Стимул для восстановления здравого смысла
"К сожалению, мы видим, что не всегда уровень материального обеспечения пропорционально зависим от коррупционных соблазнов", – сказал представитель президента в КСУ.
Как только Высший совет правосудия, как считает депутат, начнет наказывать недобросовестных судей и будет делать это систематически, тогда будет стимул к восстановлению здравого смысла в деятельности судебной власти.
Деньги – для судей: сколько получают служители Фемиды
- После введения карантина в 2021 году было ограничение на зарплаты всем чиновникам, в том числе и судьям – не более, чем 47 тысяч в месяц.
- Соответствующее ограничение действовало 5 месяцев, а затем его признали неконституционным.
- Согласно информации по состоянию на ноябрь 2020 года, средняя зарплата судьи КСУ составляет 254 тысячи гривен в месяц.