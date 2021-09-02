Об этом сказал в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. Он отметил, что судьи получают не пенсию, а пожизненное содержание.

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Сколько "пенсии" получают судьи

Уровень такого содержания – очень высокий. Судьи первой инстанции, как отметил Вениславский, получают 50 и более тысяч гривен. Судьям Верховного Суда перечисляют примерно 150 тысяч гривен.

Примерно 150 тысяч гривен, 5 – 6 тысяч долларов пересчета. Получается пожизненное содержание,

– отметил Вениславский.

Он заметил, что с самого начала была очень правильная идея. Мол, если судьям сделать нормальное материальное обеспечение и гарантии, то они не будут брать взятки, а принимать справедливые, беспристрастные решения.

Отметим! Юрист и член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко отметил, что зарплаты судей в десятки раз превышают средние по Украине.

Стимул для восстановления здравого смысла

"К сожалению, мы видим, что не всегда уровень материального обеспечения пропорционально зависим от коррупционных соблазнов", – сказал представитель президента в КСУ.

Как только Высший совет правосудия, как считает депутат, начнет наказывать недобросовестных судей и будет делать это систематически, тогда будет стимул к восстановлению здравого смысла в деятельности судебной власти.

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