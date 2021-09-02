Про це сказав в ефірі програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі депутат від "Слуги народу" і представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський. Він наголосив на тому, що судді отримують не пенсію, а довічне утримання.
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Скільки "пенсії" отримують судді
Рівень такого утримання – дуже високий. Судді першої інстанції, як відзначив Веніславський, отримують 50 і більше тисяч гривень. Суддям Верховного Суду перераховують приблизно 150 тисяч гривень.
Приблизно 150 тисяч гривень, 5 – 6 тисяч доларів перерахунку. Виходить довічне утримання,
– зазначив Веніславський.
Він зауважив, що з самого початку була дуже правильна ідея. Мовляв, якщо суддям зробити нормальне матеріальне забезпечення і гарантії, то вони не братимуть хабарі, а ухвалюватимуть справедливі, неупереджені рішення.
Стимул для відновлення здорового глузду
"На жаль, ми бачимо, що не завжди рівень матеріального забезпечення пропорційно залежний до корупційних спокус", – сказав представник президента у КСУ.
Щойно Вища рада правосуддя, як вважає депутат, почне карати недоброчесних суддів і робитиме це систематично, тоді буде стимул до відновлення здорового глузду в діяльності судової влади.
Гроші – для суддів: скільки отримують служителі Феміди
- Після введення карантину у 2021 році було обмеження на зарплати усім чиновникам, зокрема і суддям – не більше, ніж 47 тисяч на місяць.
- Відповідне обмеження діяло 5 місяців, а потім його визнали неконституційним.
- Згідно з інформацією станом на листопад 2020 року, середня зарплата судді КСУ становить 254 тисячі гривень на місяць.