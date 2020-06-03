С 5 июня в Украине кафе и рестораны начнут принимать посетителей внутри
Ситуация с коронавирусом в Украине позволяет в рамках адаптивного карантина возобновить работу кафе и ресторанов в штатном режиме. То есть посетители смогут сидеть не только на летних площадках, но и внутри помещений.
Кафе и рестораны начнут принимать посетителей внутри уже с 5 июня. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает 24 канал.
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Шмыгаль отметил, что посетители должны соблюдать правила, чтобы исключить распространение вируса. В то же время расстояние между местами для сидения должно составлять 1,5 метра, а за столом может находиться не более 4 человек.
Все правила по соблюдению дистанции и дезинфекции должны выполняться. Я вижу, что у нас есть нормальный диалог с бизнесом по этому вопросу. Поэтому, я думаю, что препятствий не будет,
– отметил премьер.
Документ распоряжения Кабмина / Фото из телеграмм-канала Алексея Гончаренко
Что еще будет разрешено с 5 июня в Украине
- Лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции.
- Проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров.
- Проведение аккредитации образовательных программ для студентов в удаленном режиме.
Внимание! За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 483 новых случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 3 июня в стране выявили 24 823 больных COVID-19.
Премьер напомнил, что в большинстве регионов Украины с адаптивным карантином стартовал очередной этап смягчения ограничений.
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Что заработало с 1 июня в Украине
- Открылись спортзалы, фитнес-центры и бассейны.
- Запустили железнодорожное сообщение.