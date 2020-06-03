Ситуация с коронавирусом в Украине позволяет в рамках адаптивного карантина возобновить работу кафе и ресторанов в штатном режиме. То есть посетители смогут сидеть не только на летних площадках, но и внутри помещений.

Кафе и рестораны начнут принимать посетителей внутри уже с 5 июня. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает 24 канал.

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Шмыгаль отметил, что посетители должны соблюдать правила, чтобы исключить распространение вируса. В то же время расстояние между местами для сидения должно составлять 1,5 метра, а за столом может находиться не более 4 человек.

Все правила по соблюдению дистанции и дезинфекции должны выполняться. Я вижу, что у нас есть нормальный диалог с бизнесом по этому вопросу. Поэтому, я думаю, что препятствий не будет,

– отметил премьер.



Документ распоряжения Кабмина / Фото из телеграмм-канала Алексея Гончаренко

Что еще будет разрешено с 5 июня в Украине

Лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции.

Проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров.

Проведение аккредитации образовательных программ для студентов в удаленном режиме.

Внимание! За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 483 новых случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 3 июня в стране выявили 24 823 больных COVID-19.

Премьер напомнил, что в большинстве регионов Украины с адаптивным карантином стартовал очередной этап смягчения ограничений.

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