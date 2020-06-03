В Кабмине готовы на некоторое смягчение карантина для церквей и религиозных организаций
В Украине могут ослабить карантин касаемо деятельности религиозных учреждений. Например, в храмах позволят находиться большему количеству верующих одновременно. Однако надо учитывать, что пандемия COVID-19 еще не преодолена.
2 июня премьер-министр Денис Шмыгаль и главный санитарный врач Виктор Ляшко встретились с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, пишет "Правительственный портал".
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Главное со встречи чиновников и религиозных деятелей
- Шмыгаль поблагодарил религиозных деятелей за то, что почти все прислушались к противоэпидемиологическим рекомендациям, остановили проведения богослужений вживую и осуществляли их трансляции онлайн.
- Религиозные организации попросили Кабинет Министров об ослаблении карантина для религиозных организаций.
- Шмыгаль напомнил, что с 22 мая во многих регионах Украины можно проводить обряды, если придерживаться требований карантина, однако "пандемия еще не усмирена".
- Но несмотря на это на некоторые послабления можно рассчитывать: например, можно уменьшить требования по количеству присутствующих во время религиозных мероприятий.
Мы будем и дальше смягчать условия по мере того, как будет снижаться заболеваемость,
– пообещал премьер.
Во время карантина можно посещать церкви, но есть требования
- Люди в храмах во время службы должны распределяться так, чтобы стоять отдельно на 10 квадратных метров.
- Перед посещением церкви надо измерить температуру.
- С плохим самочувствием или признаками респираторных заболеваний в храм идти не надо.
- Если человек контактировал с больными, лучше остаться дома.
- Посещать богослужения можно, конечно, только в защитной маске.