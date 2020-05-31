Вместе с ослаблением карантина украинские священники вновь получили возможность проводить богослужения в храмах и посещать смертельно больных людей. Как это все происходит – смотрите далее.

Фото украинских священников во время карантина опубликовало издание Associated Press.

К слову В Украине с 22 мая разрешили посещать церковные службы

На кадрах видно, что священник Украинской греко-католической церкви Ярослав Рохман одетый в специальную одежду, в маске и очках посещает онкобольная женщину. Она пояснила, что его приход стал настоящей радостью для нее.

"Мне действительно нужно было иметь возможность исповедаться и причаститься... Иногда я плачу, но я никогда не сдаюсь. Я борюсь до последнего вздоха", – сказала женщина.

Священник УГКЦ Ярослав Рохман вернулся к работе: смотрите фото AP

В Черновцах, который сильно пострадал от коронавируса, греко-католический священник Василий Гасинец также проводит богослужения придерживаясь всех наставлений. Прихожане церкви посещают храм только в масках.

"Наша церковь была чистой до пандемии. И она чиста во время пандемии. Мы уважаем наших людей. Мы хотим, чтобы все были здоровы", – пояснил Василий Гасинец.



Венчание во время карантина / Фото АР



Прихожане посещают храм в масках / Фото АР

Правила посещения храмов во время карантина: