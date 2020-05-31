В защитных костюмах и масках: фото украинских священников во время карантина
Вместе с ослаблением карантина украинские священники вновь получили возможность проводить богослужения в храмах и посещать смертельно больных людей. Как это все происходит – смотрите далее.
Фото украинских священников во время карантина опубликовало издание Associated Press.
К слову В Украине с 22 мая разрешили посещать церковные службы
На кадрах видно, что священник Украинской греко-католической церкви Ярослав Рохман одетый в специальную одежду, в маске и очках посещает онкобольная женщину. Она пояснила, что его приход стал настоящей радостью для нее.
"Мне действительно нужно было иметь возможность исповедаться и причаститься... Иногда я плачу, но я никогда не сдаюсь. Я борюсь до последнего вздоха", – сказала женщина.
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В Черновцах, который сильно пострадал от коронавируса, греко-католический священник Василий Гасинец также проводит богослужения придерживаясь всех наставлений. Прихожане церкви посещают храм только в масках.
"Наша церковь была чистой до пандемии. И она чиста во время пандемии. Мы уважаем наших людей. Мы хотим, чтобы все были здоровы", – пояснил Василий Гасинец.
Венчание во время карантина / Фото АР
Прихожане посещают храм в масках / Фото АР
Правила посещения храмов во время карантина:
- Проведение церковной службы с участием прихожан возможно, если люди будут находиться в храмах так: один человек на 10 квадратных метров.
- Перед тем, как пойти на богослужение нужно измерить температуру. Если у вас плохое самочувствие, признаки респираторных заболеваний или вы недавно контактировали с больными, то надо остаться дома.
- Посещать литургию можно только в защитной маске.