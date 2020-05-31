В захисних костюмах та масках: фото українських священників під час карантину
Разом з послаблення карантину українські священники знову отримали можливість проводити богослужіння у храмах та відвідувати смертельно хворих людей. Як це все відбувається – дивіться далі.
Фото українських священників під час карантину опублікувало видання Associated Press.
До слова В Україні з 22 травня дозволили відвідувати церковні служби
На кадрах видно, як священник Української греко-католицької церкви Ярослав Рохман одягнений у спеціальному одязі, масці та окулярах відвідує онкохвору жінку. Вона пояснила, що його прихід став справжньою радістю для неї.
"Мені справді потрібно було мати можливість сповідатися і причащатися... Іноді я плачу, але я ніколи не здаюся. Я борюся до останнього подиху", – сказала жінка.
Священник УГКЦ Ярослав Рохман повернувся до роботи: дивіться фото AP
У Чернівцях, що сильно постраждав від коронавірусу, греко-католицький священник Василь Гасинець також проводить богослужіння дотримуючись всіх настанов. Прихожани церкви відвідують храм лише в масках.
"Наша церква була чистою до пандемії. І вона чиста під час пандемії. Ми поважаємо наших людей. Ми хочемо, щоб всі були здорові", – пояснив Василь Гасинець.
Вінчання під час карантину / Фото АР
Прихожани відвідують храм у масках / Фото АР
Правила відвідування храмів під час карантину:
- Проведення церковної служби за участю парафіян можливе, якщо люди розташовуватимуться у храмах так: одна особа на 10 метрів квадратних.
- Перед тим, як піти на богослужіння потрібно виміряти температуру. Якщо у вас погане самопочуття, ознаки респіраторних захворювань або ви контактували нещодавно з хворими, то треба залишитись вдома.
- Відвідувати літургію можна лише у захисній масці.