Разом з послаблення карантину українські священники знову отримали можливість проводити богослужіння у храмах та відвідувати смертельно хворих людей. Як це все відбувається – дивіться далі.

Фото українських священників під час карантину опублікувало видання Associated Press.

До слова В Україні з 22 травня дозволили відвідувати церковні служби

На кадрах видно, як священник Української греко-католицької церкви Ярослав Рохман одягнений у спеціальному одязі, масці та окулярах відвідує онкохвору жінку. Вона пояснила, що його прихід став справжньою радістю для неї.

"Мені справді потрібно було мати можливість сповідатися і причащатися... Іноді я плачу, але я ніколи не здаюся. Я борюся до останнього подиху", – сказала жінка.

Священник УГКЦ Ярослав Рохман повернувся до роботи: дивіться фото AP

У Чернівцях, що сильно постраждав від коронавірусу, греко-католицький священник Василь Гасинець також проводить богослужіння дотримуючись всіх настанов. Прихожани церкви відвідують храм лише в масках.

"Наша церква була чистою до пандемії. І вона чиста під час пандемії. Ми поважаємо наших людей. Ми хочемо, щоб всі були здорові", – пояснив Василь Гасинець.



Вінчання під час карантину / Фото АР



Прихожани відвідують храм у масках / Фото АР

Правила відвідування храмів під час карантину: