В Україні можуть послабити карантинні обмеження щодо діяльності релігійних установ. Наприклад, у храмах дозволять перебувати більшій кількості вірян одночасно. Однак треба зважати, що пандемію COVID-19 ще не подолано.

2 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль та головний санітарний лікар Віктор Ляшко зустрілися з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, пише "Урядовий портал". Дивіться також В захисних костюмах та масках: фото українських священників під час карантину Головне з зустрічі урядовців та релігійних діячів Шмигаль подякував релігійним діячам за те, що майже всі дослухалися до протиепідеміологічних рекомендацій , зупинили проведення богослужінь нажива та здійснювали їхні трансляції онлайн.

, зупинили проведення богослужінь нажива та здійснювали їхні трансляції онлайн. Релігійні організації попросили Кабінет Міністрів про послаблення карантинних обмежень для релігійних організацій.

Шмигаль нагадав, що з 22 травня у багатьох регіонах України можна проводити обряди, якщо дотримуватися вимог карантину, однак "пандемію ще не поборено".

Та попри це на деякі послаблення можна розраховувати: наприклад, можна зменшити вимоги щодо кількості присутніх під час релігійних заходів. Ми будемо і далі пом'якшувати умови по мірі того, як буде знижуватися захворюваність,

– пообіцяв прем’єр. Під час карантину можна відвідувати церкви, але є вимоги Люди у храмах під час служби повинні розподілятися так, щоб бути осібно на 10 метрів квадратних.

Перед відвідуванням церкви треба виміряти температуру.

З поганим самопочуттям або ознаками респіраторних захворювань до храму йти не треба.

Якщо людина контактувала з хворими, краще залишитися вдома.

Відвідувати богослужіння можна, звісно, лише у захисній масці.