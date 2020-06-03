Ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє у межах адаптивного карантину відновити роботу кафе та ресторанів у штатному режимі. Тобто відвідувачі зможуть сидіти не лише на літніх майданчиках, але й всередині приміщень.

Кафе та ресторани почнуть приймати відвідувачів всередині вже з 5 червня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє 24 канал.

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Шмигаль наголосив, що відвідувачі мають дотримуватися правил, аби унеможливити поширення вірусу. Водночас відстань між місцями для сидіння має складати 1,5 метри, а за столом може перебувати не більше за 4 людини.

Усі правила щодо дотримання дистанції та дезінфекції мають виконуватися. Я бачу, що у нас є нормальний діалог з бізнесом щодо цього питання. Тому, я думаю, що перешкод не буде,

– зазначив прем'єр.



Документ розпорядження Кабміну / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка

Що ще запрацює з 5 червня в Україні

Особам старше 60 років не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції.

Проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 квадратних метра.

Проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Увага! Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 483 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 3 червня у країні виявили 24 823 хворих на COVID-19.

Прем'єр нагадав, що у більшості регіонів Україні з адаптивним карантином стартував черговий етап пом'якшень обмежень.

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