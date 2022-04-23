По словам мэра Одессы, на месте работают спасатели и медики, пострадавшим оказывают необходимую помощь. В городские больницы доставили 8 одесситов.

К теме Одессу обстреляли в момент, когда в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Труханов прибыл на место трагедии и отчитался, что все службы работают максимально оперативно и скоординированно. В настоящее время спасатели разбирают завалы.



Труханов в больнице / Фото Одесского горсовета

Все это пока мирная Одесса готовилась к Светлому Христовому Воскресению. Верю в возмездие и справедливость. А значит – в победу Украины над извергами,

– сказал Труханов.

Справка. По предварительным данным, в результате ракетных обстрелов 23 апреля Россия убила 6 одесситов, среди которых 3-месячный младенец. Еще 18 человек ранены. Это только среди людей, которых нашли. Разбор завалов продолжается.

Тем временем – оккупанты пишут на снарядах "Христос Воскрес": смотрите видео