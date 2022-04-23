За словами мера Одеси, на місці працюють рятувальники та медики, постраждалим надають необхідну допомогу. До міських лікарень доставили 8 одеситів.

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Труханов прибув на місце трагедії й відзвітував, що усі служби працюють максимально оперативно та скоординовано. Наразі рятувальники розбирають завали.



Труханов у лікарні / Фото Одеської міськради

Все це – поки що мирна Одеса готувалася до Світлого Христового Воскресіння. Вірю у відплату і справедливість. А значить – у перемогу України над нелюдами,

– сказав Труханов.

Довідка. За попередніми даними, внаслідок ракетного обстрілу 23 квітня Росія вбила 6 одеситів, серед яких 3-місячне немовля. Ще 18 людей – поранено. Це лише серед тих людей, яких знайшли. Розбір завалів триває.

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