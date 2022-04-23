За словами мера Одеси, на місці працюють рятувальники та медики, постраждалим надають необхідну допомогу. До міських лікарень доставили 8 одеситів.
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Труханов прибув на місце трагедії й відзвітував, що усі служби працюють максимально оперативно та скоординовано. Наразі рятувальники розбирають завали.
Труханов у лікарні / Фото Одеської міськради
Все це – поки що мирна Одеса готувалася до Світлого Христового Воскресіння. Вірю у відплату і справедливість. А значить – у перемогу України над нелюдами,
– сказав Труханов.
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